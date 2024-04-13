Isparta'da dehşet: Kendisine kızan babasını bıçaklayarak öldürdü
Isparta'da, konuşma ve zihinsel engelli Kamil Yıldırım (39), kıyafetlerini sobada yakmaya çalıştığı için kendisine kızıp, odunla eline vuran babası Süleyman Yıldırım'ı (79) bıçaklayarak öldürdü.
Yalvaç ilçesi Koruyaka köyünde çocukluğunda geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşma ve zihinsel engeli olan Kamil Yıldırım, evinde kıyafetlerini sobaya doldurup yakmaya çalıştı.
4 YERİNDEN YARALADI
Bu nedenle tartıştığı babası Süleyman Yıldırım, sobanın yanındaki odunla Kamil'in eline vurdu. Eline geçirdiği bıçakla babasına saldıran Kamil Yıldırım, Süleyman Yıldırım'ı karın, göğüs ve sol el bileğinden 4 bıçak darbesiyle yaraladı.
Gürültü üzerine odaya giren aile bireyleri Süleyman Yıldırım'ı kanlar içinde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı baba önce Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
BABA KURTARILAMADI
Yıldırım, sevk sırasında ambulansta durumu kötüleşince, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Kalbi duran Yıldırım'a hastanede uzun süre kalp masajı yapıldı. ancak kurtarılamadı.
Süleyman Yıldırım'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu, oğlu Kamil Yıldırım'a bazen fiziksel şiddet uyguladığı iddia edildi. Jandarma incelemesinin ardından Kamil Yıldırım gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Teleferik kazasında son durum açıklandı
- İBB'deki koltuk sayıları belli oldu
- CHP kazandı, mazbata AKP'li adaya verildi
- ‘Gerekirse çöpleri biz toplarız, haklarını versinler'
- Muhittin Böcek'ten ilk açıklama!
- 1 yurttaş hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var!
- İYİ Parti’den ilk açıklama geldi!
- Ünlü döner zincirinde skandal
- Özgür Özel, Antalya'ya heyet gönderdi
- 'Beni geçecek adam doğmadı kardeşim!'