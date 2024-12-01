Isparta'da müstakil evde yangın: Mahalli büyük panik yaşadı

Yayınlanma: 01.12.2024 - 09:10

Güncelleme: 01.12.2024 - 09:10

Merkeze bağlı Büyükgökçeli Köyü’nde gece saatlerinde, Eşref G.’ye ait müstakil evin bacasından yoğun dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden ev sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.