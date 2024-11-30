Kayseri'de mobilya fabrikasında büyük yangın: 3 işçi hayatını kaybetti!

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre; yangında iki işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kayseri'de mobilya fabrikasında büyük yangın: 3 işçi hayatını kaybetti!
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DHA-İHA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 15:48

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29'uncu Cadde’deki bir mobilya fabrikasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bir bölümünü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği bildirildi.



2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan mobilya fabrikasında çıkan yangında 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 işçinin cansız bedenlerinin fabrikadan çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında ölen işçi sayısı 3'e yükseldi. Yangına müdahale sürüyor.


Etiketler: #fabrika #Kayseri #Yangın #İşçi

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