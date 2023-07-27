Isparta'da tarlada çıkan yangın ormana sıçradı!
Gönen ilçesinde tarla çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin, yangına havadan ve karadan müdahale ettiği kaydedildi.
Isparta’nın Gönen ilçesinde bir tarlada bugün anız yangını başladı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda itfaiye ekibiyle karadan müdahale edildiği bildirildi.
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