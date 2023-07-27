Isparta'da tarlada çıkan yangın ormana sıçradı!

Gönen ilçesinde tarla çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin, yangına havadan ve karadan müdahale ettiği kaydedildi.

ANKA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 16:22
Isparta'da tarlada çıkan yangın ormana sıçradı!
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Isparta’nın Gönen ilçesinde bir tarlada bugün anız yangını başladı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda itfaiye ekibiyle karadan müdahale edildiği bildirildi.


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