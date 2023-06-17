Isparta'da piknik tüpü patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Isparta’nın Yalvaç ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Isparta’nın Yalvaç ilçesi Bağkonak köyünde Nuhtu ve Şerife Cesur’a ait evde piknik tüpü patlaması sonucu yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve jandarma sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında evde bulunan Şerife Cesur’un (91) hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen Nuhtu Cesur ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan Cesur’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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