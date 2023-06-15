Kağıthane’de rezidansta yangın: Onlarca kişi mahsur kaldı!

Yayınlanma: 15.06.2023 - 14:53

Güncelleme: 15.06.2023 - 15:13

Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde bulunan 15 katlı rezidansın çatısında saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların kısa sürede tüm binayı sarması sonucu içeride yaşayanlar rahat nefes alabilmek için kendilerini balkonlara ve pencere kenarlarına attı.

Bina içinde adeta can pazarı yaşanırken, yurttaşlar itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çevre ilçelerden de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye aracı ve sağlık ekibi sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Kısa sürede yangının çıktığı yere gelen itfaiye ekipleri, vakit kaybetmeden alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ancak rezidansın neredeyse tüm katlarını saran dumanlar, içeride yaşayanların dışarı çıkmasına engel oldu. Bunun üzerine merdiven aracıyla insanların bulunduğu katlara yanaşılarak, içeride mahsur kalanlar tek tek kurtarıldı.

"ŞU AN İÇERİDE DAİRELER DUMAN ALTI"

Merdiven aracı ile dumanların arasından çıkartılan genç yaşadığı şoku, “Şu an içeride daireler duman altı. Mahsur kaldık. Benim olduğum katta bir kişiyi daha çıkarttılar, onun dışında bilgim yok” sözleriyle anlattı.

Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.