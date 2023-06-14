Kayseri’de fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde üzerinde bulunan ahşap fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çıkan alevler kısa süre içerisinde büyürken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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