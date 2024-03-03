Isparta'da reklam panosuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Isparta'da otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu, 1 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.
İsparta'da Nuri Yüksel'in (21), kullandığı 32 HS 734 plakalı otomobil, Isparta-Eğirdir kara yolu Kuleönü beldesi mevkisinde, reklam panosuna çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada otomobilde bulunan Ferda Yüksel'in (17), olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan sürücü Yüksel, Özge A. ve Hakkı Samet K. Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Nuri Yüksel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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