Zaman algınızı sorgulatacak olaylar: Aynı dönemde yaşandığına inanamayacağınız olaylar

PİRAMİTLER YAPILIRKEN MAMUTLAR YAŞIYORDU

Bilim insanları mamutların, M.Ö 1560'a kadar Dünya'da dolaştığını ve kalıntılarının doğu Rusya kıyılarında bulunduğunu belirledi. Aynı zamanda Mısır'daki piramitlerden en eskisi olan Djoser Piramidi M.Ö. 2630 - 2611 yılları arasında inşa edilmişti. Bu durum Mısırlıların, mamutların varlığından haberdar olma ihtimali düşük olsa da aynı dönemde var oldukları anlamına geliyor.