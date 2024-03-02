Zaman algınızı sorgulatacak olaylar: Aynı dönemde yaşandığına inanamayacağınız olaylar
Hayatın hızlı akışında uzun zaman önce olan olayları düşünmek kafa karıştırabilir. Böyle bir noktada tarih söz konusu olduğunda bazı olayların birbirine ne kadar yakın veya birbirinden ne kadar uzak gerçekleştiğini ayırt etmek zor olabilir. İşte, zaman algınızı sorgulatacak olaylar...
PİRAMİTLER YAPILIRKEN MAMUTLAR YAŞIYORDU
Bilim insanları mamutların, M.Ö 1560'a kadar Dünya'da dolaştığını ve kalıntılarının doğu Rusya kıyılarında bulunduğunu belirledi. Aynı zamanda Mısır'daki piramitlerden en eskisi olan Djoser Piramidi M.Ö. 2630 - 2611 yılları arasında inşa edilmişti. Bu durum Mısırlıların, mamutların varlığından haberdar olma ihtimali düşük olsa da aynı dönemde var oldukları anlamına geliyor.
İLK UÇUŞ VE UZAYA ÇIKMA ARASINDA 66 YIL VAR
Orville ve Wilbur Wright, dünyanın ilk başarılı motorlu uçağını tasarlayıp inşa ederek uçuran Amerikalı kardeşlerdi. İlk başarılı uçuşları 17 Aralık 1903'te Wright Flyer adlı uçakla gerçekleşti. Ardından 66 yıl sonra, Temmuz 1969'da Apollo 11, insanları aya indiren ilk uzay uçuşu oldu. Komutan Neil Armstrong, 19 dakika sonra Aldrin'in de katılmasıyla ay yüzeyine ayak basan ilk kişi oldu.
MARILYN MONROE VE KRALİÇE ELİZABETH AYNI YIL DÜNYAYA GELDİ
Birbirleriyle hiçbir alakalarının olmadığı düşünülen Marilyn Monroe ile Kraliçe Elizabeth aynı yılda, yani 1926'da doğmuşlardı. İkisi de 30 yaşındayken Londra'da River Plate Savaşı filminin galasında birbirleriyle tanıştı. Monroe, kocası Arthur Miller'a eşlik ediyordu.
STAR WARS FİLMİ SON GİYOTİN İNFAZIYLA AYNI YILDA SERGİLENDİ
Giyotinle idam, büyük ölçüde 1700'lerin sonlarında Fransız İhtilali sırasında faaliyet gösteren terör hükümdarlığı ile ilişkilendirilir. İlk Yıldız Savaşları (Star Wars) filmi 25 Mayıs 1977'de gösterime girdi ve aynı yıl Hamida Djandoubi adında bir adam, genç bir kadına işkence yaptığı gerekçesiyle giyotinle başı kesilerek öldürüldü. Fransa'da bu şekilde idam edilen son kişi oydu.
1809 YILINDA DOĞAN DARWIN 2006'DA ÖLEN KAPLUMBAĞAYI İNCELEMİŞTİ
İngiliz doğa bilimci, jeolog ve biyolog olan Charles Darwin, 1836'da Galapagos Adaları'na yaptığı araştırma gezisinde kaplumbağa Harriet'i inceledi. Harriet, 2006 yılında 175 yaşındayken Steve Irwin'in kendi hayvanat bahçesinde öldü.
İSVİÇRE'DE KADINLARIN OY VERME HAKKI AYDA ARABA SÜRMEDEN SONRA VERİLDİ
İsviçre’de kadınlara oy kullanma hakkı, 1971 yılında verildi. Bununla birlikte Amerika 1971'de Ay’ın yüzeyinde bir Ay arabası sürüyordu.
IPHONE SON HARRY POTTER KİTABIYLA AYNI YIL PİYASAYA SÜRÜLDÜ
Harry Potter serisi 1997 yılında ilk kitabın yayınlanmasıyla başladı. Serinin yedinci ve son filmi Harry Potter ve Ölüm Yadigarları ise 21 Temmuz 2007'de gösterime girdi. Bunun yanı sıra bu filmden 1 ay önce, 29 Haziran 2007'de Apple Inc. tarafından tasarlanan ve pazarlanan ilk akıllı telefon olan iPhone'u tanıttı.
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