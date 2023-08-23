Isparta’da trafik kazası: 2’si ağır 4 kişi yaralandı

Yayınlanma: 23.08.2023 - 15:00

Güncelleme: 23.08.2023 - 15:08

Isparta’nın Yalvaç ilçesi Bahtiyar köyü mevkiinde; 35 KGD 93 plakalı S.A.K (58) hakimiyetindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi R.K. ve çocukları Ş.A.K. ile M.E.K. yaralandığı belirlendi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan ekiplerin kaza ile ilgili inceleme başlattığı öğrenilirken, kazada yaralanan Ş.A.K. ve M.E.K’nin hayati tehlikelerinin olduğu ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesİ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.