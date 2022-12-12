Isparta'da tüfekle vurulan muhtar hayatını kaybetti
Isparta'nın Senirkent ilçesinde husumetli olduğu B.Ö. (17) ile arasında çıkan tartışmada tüfekle vurulan mahalle muhtarı Yüksel Ülperen (44) hayatını kaybetti.
Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinin Orta Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen ile henüz bilinmeyen nedenle aralarında husumet bulunan B.Ö. arasında, öncek akşam tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yüksel Ülperen tabanca ile B.Ö. ise tüfekle ateş açtı.
KURTARILAMADI
Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Yüksel Ülperen, götürüldüğü Senirkent Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kavgayı yara almadan atlatan B.Ö. ise gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olay sonrası beldede jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.
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