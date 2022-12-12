Isparta'da tüfekle vurulan muhtar hayatını kaybetti

12 Aralık 2022 Pazartesi, 12:30

Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinin Orta Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen ile henüz bilinmeyen nedenle aralarında husumet bulunan B.Ö. arasında, öncek akşam tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yüksel Ülperen tabanca ile B.Ö. ise tüfekle ateş açtı.

KURTARILAMADI

Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Yüksel Ülperen, götürüldüğü Senirkent Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kavgayı yara almadan atlatan B.Ö. ise gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olay sonrası beldede jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.