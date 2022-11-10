Reha Muhtar isyan etti: 92 yaşındaki babam ifade verdi

10 Kasım 2022 Perşembe, 14:40

Eski televizyoncu Reha Muhtar, bir süredir çocukları Mina ve Poyraz Muhtar'ın velayeti dolayısıyla eski eşi Deniz Uğur'la sorun yaşıyor.

Muhtar'a yönelik sürekli yeni bir iddia gündeme gelirken, Reha Muhtar ise karşı tarafın tek derdinin malvarlığını ele geçirmek ve çocuklarını elinden almak olduğunu söylüyor.

"92 YAŞINDAKİ BABAM İFADE VERDİ"

Muhtar, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

Muhtar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"92 Yaşındaki babam dün tekerlekli sandalyeyle Devlet Hastanesine gidip oğluna atılan iftiralara karşı noter tespit görüntüsüyle ifade verdi. Oğlumla hayatta biz sadece ikimiz varız. Bir de torunlarımız var dedi. Bugünler de geçecek babacım sen rahat ol."