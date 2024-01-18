Isparta’da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
Isparta’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı.
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Isparta İl Jandarma Komutanlığınca Keçiborlu ilçesi başta olmak üzere çevre ilçe ve köylerde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 58 gram metamfetamin, 27 gram esrar, 13 gram kenevir tohumu, 6 adet suboxun hap, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet av tüfeği, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 5’i sevk edildikleri adli makamlarca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.
5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 şüpheli hakkında ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.
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