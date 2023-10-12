İsrafın korkunç boyutu: Çöpe atılanlarla 500 okul yapılabilir!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:23

Güncelleme: 12.10.2023 - 10:23

Dünyada milyonlarca insan, gıda kriziyle mücadele ediyor. Özellikle birçok Afrika ülkesinde, içme suyu ve gıdaya ulaşılmakta zorlanılıyor. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı ülkelerde son 10 yılda yaklaşık 10 milyar ton gıdanın çöpe gitmesi israfın boyutunu gösteriyor.

TÜRKİYE ÜST SIRALARDA

Birleşmiş Milletler’in (BM) hazırladığı 2021 Gıda İsraf Endeksi Raporu’na göre, dünyada her yıl 931 milyon ton gıda israf ediliyor. Kişi başına en fazla gıda israfının yapıldığı ülkeler arasında Türkiye üst sıralarda yer alıyor. Ülkemizde her yıl kişi başına 93 kilogram, toplamda ise 7 milyon 700 bin ton gıda çöpe atılıyor. Buna, gıdaların hazırlanma aşamasında harcanan su, enerji ve iş gücü de dahil olunca israfın boyutu giderek katlanıyor. Türkiye’de sadece 1 yılda israf edilen ekmeğin mali değeriyle 500 adet okul yapılabilecek olması israfın boyutuna dikkat çekiyor.

“DÖNGÜSEL EKONOMİ YAKLAŞIMI AZALTABİLİR”

Gıda israfının küresel ölçekte ciddi bir sorun olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, “Sorunu çözmek için bilinçli tüketim ve sürdürülebilirlik ilkelerine odaklanmamız gerekiyor. Döngüsel ekonomi yaklaşımı ile kaynakları etkili bir şekilde kullanarak gıda israfı azaltılabilir. Bu süreçte kaliteli yaşamın temel taşı, gıda güvenliği ve güvencesidir. Gıda israfının azaltılması, kaynakların korunması, toplumsal farkındalığın artması, bilinçli tüketim alışkanlıkları ve sürdürülebilir gıda sistemlerini desteklenmesiyle gelecek nesiller için sağlıklı bir dünya bırakmak mümkün. ‘Gıda Dostu Mutfağım’ projesi, üreticiden tüketiciye kadar uzanan bir süreçte disiplinlerarası bir yaklaşımla tarladan sofraya bütüncül eğitim anlayışını benimseyen bir başarı öyküsü. Proje, paydaşları bir araya getirerek verimli bir işbirliği ortamı oluşturmuş ve rol model olarak sektörde önemli bir örnek teşkil etti ve sektördeki standartları yükseltti” diye konuştu.