İsrail basını iddia etmişti: Ticaret Bakanı’ndan açıklama geldi!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları tamamen hayal ürünüdür ve gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusundaki hükümet kararımızın arkasındayız ve bu karar geçerliliğini korumaktadır" ifadelerine yer verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 16:19
İsrail basını iddia etmişti: Ticaret Bakanı’ndan açıklama geldi!
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından, İsrail’le ticaretle ilgili bir açıklama yaptı. 

Bolat’ın yaptığı açıklama şu şekilde: 

“İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail’in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir.”

TİCARET DURDURULMUŞTU

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz hafta "İsrail hükümeti, Gazze'ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar" İsrail ile ihracat ve ithalatın durdurulduğunu açıklamıştı. Yapılan açıklamada, 9 Nisan'dan bu yana devam eden ihracat sınırlamasının tüm ihracat ve ithalat ürünlerine uygulanacağı belirtilmişti.

İDDİA ETMİŞLERDİ

İsrail'in önde gelen finans gazetelerinden Globes, "Türk Ticaret Bakanlığı'nın yerel inşaat sektöründeki fabrikalara gönderdiği mektuplarla İsrail'e ihracata yeniden başlamaları için geçici izin verildiğini bildirdiğini" iddia etmişti.


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