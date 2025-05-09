İsrail Başkonsolosluğu çevresinde ateş eden şahıs gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah ile ateş eden şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

İsrail Başkonsolosluğu çevresinde ateş eden şahıs gözaltına alındı
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İHA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 21:05

İstanbul İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah sesi duyulması üzerine yapılan çalışmalarda B.K. isimli bir şahıs gözaltına alındı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Bugün saat: 14.30 sıralarında İstanbul İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah sesi duyulması üzerine yapılan çalışmada; Silah kullanan şahsın B.K. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."


Etiketler: #gözaltı #İsrail Başkonsolosluğu #Başkonsolos

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