Malatya'da işçiler arasında taşlı sopalı kavga: Yaralılar ve gözaltılar var!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 14:54

Güncelleme: 09.05.2025 - 14:54

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Şehit Polis Memuru Oğuzhan Günaydın Sokak'ta bulunan bir şantiyede saat 13.00 sıralarında kavga meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; şantiye çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüşürken, kavgada 3 işçi darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildiği olayda, yaralılar, ilk müdahalenin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 8 işçiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.