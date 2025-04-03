İsrail dün gece hava üssünü bombalamıştı: MSB'den 'Suriye' açıklaması

MSB, dün gece İsrail'in Suriye'deki Tiyas hava üssünü bombalamasına ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

İsrail dün gece hava üssünü bombalamıştı: MSB'den 'Suriye' açıklaması
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ANKA
Yayınlanma: 03.04.2025 - 12:52

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" açıklamasını yaptı.

İsrail, bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin kontrolünü almayı planladığı iddia edilen Suriye'deki Tiyas hava üssünü dün gece bombaladı.

MSB kaynakları tarafından konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" denildi.


Etiketler: #MSB #israil

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