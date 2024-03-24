‘İsrail ile ticareti kes’ pankartı kriz yaratmıştı: Saray’dan ‘gözaltı’ iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın katıldığı Ankara Mitingi'nde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 00:50
‘İsrail ile ticareti kes’ pankartı kriz yaratmıştı: Saray’dan ‘gözaltı’ iddiasına yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Ankara Mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Ankara Mitingi'nde izinsiz pankart açan 5 kişilik grubun herhangi bir provokasyona mahal vermemek maksadıyla miting alanı dışına çıkarıldığı ve güvenli bir şekilde alandan ayrılmalarının sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "İddia edildiği gibi şahıslara yönelik gözaltı veya herhangi bir işlem söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.


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