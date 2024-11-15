İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri: Havaya ateş açtı!

Yayınlanma: 15.11.2024 - 08:38

Güncelleme: 15.11.2024 - 08:38

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Levent Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde İsrail Konsolosluğu’nun bulunduğu binanın önünde saat 00.20 sıralarında silah sesleri duyuldu.

Edinilen bilgiye göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen adı belirlenemeyen bir kişi, konsolosluk binasının önünde pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açarak silahlı eylem yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Polis ekiplerine uzun süre direnen şahıs, teslim olmayınca özel harekat polisleri, eylemciyi yakalamak için operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin havaya ateş etmesiyle şahıs, silahını bırakarak polislere teslim oldu.

Polislere teslim olan eylemci gözaltına alınarak Beşiktaş Güvenlik Büro Amirliği’ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, olay sonrası çevrede incelemelerde bulundu. Yaşanan olayda ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.