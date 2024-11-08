İsrail protestosuna 'Erdoğan' davası: 'Kola dökmek' hakaret sayıldı

Yayınlanma: 08.11.2024 - 10:41

Güncelleme: 08.11.2024 - 10:56

Bursa Gemlik'te İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken devletin Coca Cola firmasına teşvik vermesini protesto etmek amacıyla AKP ilçe başkanlığının yerlerine kola döken Mehmet Altın ve onu kameraya alan arkadaşı Yıldırım Doğan isimli iki yurttaşa başkanlıkta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olduğu için 'Cumhurbaşkanlığına hakaret' suçundan dava açıldı.

Edinilen bilgiye göre; Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarının sürmesi sürecinden Coca Cola firmasının devletten teşvik almasını protesto eden Mehmet Altın, 23 Kasım 2023 tarihinde AKP Gemlik İlçe Başkanlığı’na gidip yere ve pencerelere kola dökmüş, arkadaşı Yıldırım Doğan da cep telefonuyla görüntü almıştı. Kaydedilen video sosyal medyada paylaşılmıştı.

11 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı olduğu için yurttaşlar hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve mala zarar vermek’’ suçlamasıyla dava açıldı. Sanıkların Cumhurbaşkanı'na hakaretten TCK 299/2.madde 1 yıldan 4 yıla hapsi, TCK 216 halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi, mala zarar verme suçundan ise 1 yıldan 4 yıla hapsi istendi.

Mehmet Altın yaptığı savunmada; "İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalardan dolayı insanların kendi çabalarıyla ses çıkarmak için birilerine mesaj vermek yaşanan ölümlerden dolayı duydukları üzüntüleri ifade etmek çabalarını seyrettiğini, ayrıca Türkiye'nin Coca Cola firmasını teşvik vermesini, yaşanan bunca olaya rağmen İsrail ile olan ticari ilişkilerini bitirmemesini, Ağustos 2023 tarihinde Coca Cola ile hükümetin vergi indirimi adı altında teşvik anlaşması yaptığını, bu yaşananlardan sonra bahse konu teşvik indirimini resmi gazeteden geçirdiklerini, bu nedenle kendisinin böyle bir protesto yolu seçtiğini" söyledi.