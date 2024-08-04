Kahve zinciri şubesine taşlı saldırı... Güvenlik Şube Müdürü: 'Attığınız taşlar bizlere geliyor'

Yayınlanma: 04.08.2024 - 00:28

Güncelleme: 04.08.2024 - 00:53

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikasta uğramadan önce 3 Ağustos'ta tüm dünyayı meydanlara davet etmesi çağrısı üzerine Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde toplanan grup, Gazze'de yaşanan soykırımı protesto etti.

Binlerce kişi, Kayapınar İlçesi Fırat Bulvarı’nda toplanarak Yenihal Bulvarı’ndaki bir alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü.

Grup, ellerinde Filistin bayrakları ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin fotoğrafları eşliğinde yürüyüp, tekbir getirerek İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alana, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da geldi.

POLİS ENGELLEDİ

Ardından gruptan bazıları, bir kahve zinciri şubesine taşlarla saldırdı.

Polisin aldığı güvenlik önlemleri sayesinde iş yerinde hasar oluşmazken, İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir Güvenlik Şube Müdürü, kalabalığa seslenerek, "Burada Müslüman’a yakışan, sağduyulu davranmaktır. Lütfen sağduyulu olun. Diyarbakır’a yakışır şekilde davranalım. Dün Kastamonu’da şehit olan polis arkadaşın arkadaşlarıyız biz. Sizin çocuklarınızı uyuşturucudan kurtaran polisleriz. Attığınız taşlar bizlere geliyor. Lütfen sakin olun" dedi.

Bunun üzerine kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı.