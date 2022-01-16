'İşsizim, açım' ben diyen çiftçi: İsterlerse beni assınlar

16 Ocak 2022 Pazar, 13:28

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a konuşma yaptığı sırada “Vallahi açım ben” diyip apar topar salondan çıkarılan Çiftçi Ali Avcı, Halk TV'de Soner Dağıstanlı'nın sunduğu 'Haberler' programına konuk oldu.

Avcı, kendisini toplantıya AKP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in davet ettiğini ve böylelikle toplantıya katıldığını ifade etti. "Ben oraya giderken Adıyaman'da işsizlikten, yoksulluktan, derdimize bir çare bulmak için bir konuşma yapar diye gittim" diyen Avcı, Ünal'ın konuşmasında Adıyaman'la ilgili hiçbir önerisinin, hiçbir çözümünün olmadığını gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine, 'Ben işsizim, ben açım' diye tepki gösterdiğini anlatan Avcı, daha sonra ise emniyet mensubu birinin kendisini oturduğu yerden köşeye oturttuğunu ifade etti

"SALONDAKİLER BENİ BEKLİYORLARMIŞ GİBİ SEZDİM"

Bu tepkisinden sonra salondan kendisine olumsuz bir tepki gelmediğini ifade eden Avcı, "Sanki salondakiler beni bekliyorlarmış gibi sezdim" dedi.

Avcı ayrıca, Mahir Ünal konuşurken salondakilerin söylenenlerden mutlu olmadığını aktardı ve toplantıya katılanların beklentilerinin karşılanmadığını belirtip "Toplantıya katılanların ancak yüzde 10-15'i halktandı" ifadelerini kullandı.

Gösterdiği tepkiden sonra Mahir Ünal'la salondaki polis aracılığıyla görüştürüldüğünü ifade eden Avcı şöyle konuştu:

"Ben beklemedim aşağı indim. Beni telefonla geri çağırdılar, 'Görüştüreceğiz' diye. Beni çağırdı, 'Tekrar konuş' dedi.

Ben hazine arazisinde çiftçilik yapmıştım. Köyden gelmiştim, işsizlikten, yoksulluktan dolayı. Ortada kaldım. Kimse bana iş vermedi, bende gittim hazine arazisine çiftlik kurdum. Devlet destekli 100 bin TL kredi aldım. Adıyaman 3. Çevre Yolu oraya denk geldi ve yıktılar. Belediyeye gittim derdimi anlattım. Bana 3 bin TL para verdiler, başlarından savdılar. Ben üç tane çocuk okutuyorum, üniversiteye giden oğlumu göndermedim. Günde 50 TL ile geçiniyoruz. Türkiye'nin gerçekleri bu, üstünü örtmesinler"

"İSTERLERSE BENİ ASSINLAR"

Devletten aldığı 100 bin TL krediyi evini ipotek ederek aldığını ve yıkılan çiftliğindeki hayvanları ise 70 bin TL'ye sattığını ve 30 bin TL zararının olduğunu anlatan Avcı, "İşsizim, ben zengin değilim. Ben provakatör değilim. Ben halkın ta kendisiyim. Ben akşam uyuyamadım. O yalan haberler beni kahrediyor. Mahir Ünal beni dinlemedi. Hiçbir şey gösterildiği gibi değil. İsterlerse beni assınlar" ifadelerini kullandı.

'BUNU İZLEMEYE ALIN'

"Hiçbir şey gösterildiği gibi değil. Ben Ak Partili'yim ve sandık görevlisiyim. Beni tanımayan kişi zengin sandı, tanıyan zaten biliyor" şeklinde konuşan Avcı, Mahir Ünal'la olan görüşmesini şu cümlelerle anlattı:

"Ben o odaya girdiğim anda hemen beni azarladılar. Ondan sonra İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 'Çık git' dedi. Hatta Bakan bey(Mahir Ünal) dedi, 'Bunu izlemeye alın'. Benim izlemeye alınacak hiçbir şeyim yok, her şeyim ortada"

Sözlerinin arkasında o görüşmede de durduğunu belirten Avcı, kendisine sadece CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin sahip çıktığını söyleyerek "Hiçbir milletvekili, hiçbir yönetici beni aramadı. Arayamaz da zaten, doğru söylediğim için" dedi.

'KİMSE BUNLARA DERDİNİ SÖYLEYEMİYOR'

Avcı bir AKP'li olarak bu yaşadıklarından sonra gece uyuyamadığını ve diğer televizyonların hiçbir şeyi olduğu gibi göstermediğini ifade ettikten sonra, "Bence bunlar(diğer tv kanalları) bir yerlerden talimat alıyorlar" şeklinde konuştu.

Avcı son olarak, "Ben provakatör değilim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım. Halkını, devletini seven biriyim. Ben, zengin değilim. Ben, işsizim. Ben, fakirim. Böyle boşboş evde oturuyorum ben, bu şekilde binlerce kişi var Adıyaman'da ama kimse bunlara derdini söyleyemiyor" dedi.

Avcı ayrıca, "Ben menfaatçi değilim, hiçbir beklentim yok" diyerek 5 senedir AKP üyesi olduğunu ancak bu yaşadıklarından sonra devam etmeyeceğini, istifa edeceğini belirtti.

Bununla birlikte çiftçi Ali Avcı son 5 senedir bir şeylerin düzeleceğine dair ümitlerinin kalmadığını belirtti.