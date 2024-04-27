İstanbul Kağıthane’de iş yerinde yangın

Kağıthane’de 3 katlı iş yerinin ikinci katında bulunan tekstil makinelerinin alev alması nedeniyle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 12:40
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Kağıthane’de 3 katlı iş yerinin ikinci katında bulunan tekstil makinelerinin alev alması nedeniyle yangın çıktı.

Yangın, Dr. Cemil Bengü Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı iş yerinin ikinci katında saat 11.00 sıralarında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, tekstil iş yerindeki makinalardan henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselerek yanmaya başladı.

Etrafın duman altında kalması nedeniyle çalışanlar ve üst katta bulunanlar kendilerini dışarıya attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına iki koldan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.


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