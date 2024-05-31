İstanbul Adliyesi'nde şaşırtan olay: Gözaltına alınan eşini görmek için sahte avukat kılığına girdi!

İstanbul Adliyesi’nde terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan eşi ile görüşmek için avukat cübbesi giyerek savcılık katına girmeye çalışan bir şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 11:36
İstanbul Adliyesi'nde şaşırtan olay: Gözaltına alınan eşini görmek için sahte avukat kılığına girdi!
Abone Ol google-news

Olay, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda yaşandı. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kübra A., Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık sorgusu için Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Bu sırada savcılık katılan gelen Avukat Ali Alagöz ve yanında bulunan Mustafa A., şüpheli Kübra A.’nın avukatı olduklarını söyleyerek Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’na girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin kimlik sorması üzerine Avukat Ali Alagöz baro kimliğini gösterirken, Mustafa A., ise otoparkta unuttuğunu söyledi.

Durumda şüphelenen polis ekipleri, avukat kimliğini gösteremeyen Mustafa A.’nın FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kübra A.’nın eşi olduğunu belirledi. Elinde çanta ve cübbe ile büroya girmeye çalışan sahte avukat Mustafa A., polis ekiplerince gözaltına alındı.


sahte avukat haberleri avukat haberleri

İlgili Haberler

Sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı: 'Eski sevgilime özendim'

Sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı: 'Eski sevgilime özendim'
Sahte doktordan sonra sahte avukat da ortaya çıktı!

Sahte doktordan sonra sahte avukat da ortaya çıktı!
Sahte avukat cinsel içerikli fotoğrafa uzlaştırma talebiyle 72 bin 600 TL dolandırdı

Sahte avukat cinsel içerikli fotoğrafa uzlaştırma talebiyle 72 bin 600 TL dolandırdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kademeli fiyat uygulaması kabul edildi: Az kullanan az, çok kullanan çok ödeyecek!

Kademeli fiyat uygulaması kabul edildi: Az kullanan az, çok kullanan çok ödeyecek!
Meteoroloji’den 11 il için sarı kodlu uyarı: 31 Mayıs 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den 11 il için sarı kodlu uyarı: 31 Mayıs 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Oğlunu istismar etmekle suçlanıyordu: Dr. Ender Saraç'ın oğlu ifade verdi

Oğlunu istismar etmekle suçlanıyordu: Dr. Ender Saraç'ın oğlu ifade verdi
Parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!

Parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!
Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümü kutlama töreninde konuştu

Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümü kutlama töreninde konuştu
Bir ülke daha Filistin’i tanıma kararı aldı!

Bir ülke daha Filistin’i tanıma kararı aldı!
AKP, bir öğün okul yemeğine kaynak ayıramazken vakfa milyarlar akıyor: Maarif’e bol keseden kaynak

AKP, bir öğün okul yemeğine kaynak ayıramazken vakfa milyarlar akıyor: Maarif’e bol keseden kaynak
Filenin Sultanları, Sırbistan’ı devirdi!

Filenin Sultanları, Sırbistan’ı devirdi!