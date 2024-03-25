Sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı: 'Eski sevgilime özendim'

Adana'da adliyede sahte avukatlık yaparken yakalanan ve tutuklanan şüpheli Betül S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Betül S. ifadesinde "Daha önceki sevgilim avukattı. Ben de yanında katiplik yaptım. Avukatlığa özendim" dedi.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:23
Sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı: 'Eski sevgilime özendim'
Abone Ol google-news

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte avukatlık yaptığı belirlenen 37 yaşındaki Betül S. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmada Betül S. isimli kadının avukat cübbesiyle adliyenin önünde, baro lokalinde ve mahkemeler önünde sosyal medyasında paylaşım yaptığı tespit edildi.

Asayiş şube müdürlüğün bağlı dolandırıcılık büro amirliği ekipleri söz konusu kadını, adliyenin avukat lokalinde yakaladı. Ekipler aynı zamanda kadının evinde yaptığı aramada sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan birçok adli evrak ele geçirildi.

“4 KİŞİDEN 3 MİLYON TL DOLANDIRDI”

Betül S., bir kamu kurumuna ait tanıtım kimlik kartı bastırıp kendisini kamu avukatı ve icra avukatı olarak tanıtmaya başladı. Betül S., ağına düşürdüğü mağdurları icradan ucuz araba almak ve kamuya ait arazileri 49 yıllığına kiralamak vaadi ile dolandırdığı öğrenildi.

“ESKİ AVUKAT SEVGİLİSİNE ÖZENMİŞ”

Betül S. emniyetteki ifadesinde, ”Daha önceki sevgilim avukattı. Ben de yanında katiplik yaptım. Avukatlığa özendim. O ortama girmek beni mutlu etti” dedi.

Öte yandan, Betül S. çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık- kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanmıştı.


Adliye haberleri avukat haberleri dolandırıcılık haberleri

İlgili Haberler

Kendisini avukat olarak tanıtıyordu... Tutuklandı!

Kendisini avukat olarak tanıtıyordu... Tutuklandı!
Konya'da avukata sokak ortasında silahlı saldırı!

Konya'da avukata sokak ortasında silahlı saldırı!
Talimatları avukat vermiş

Talimatları avukat vermiş
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'ndan 'kabine' tepkisi: 'Şu Ankara'dan gelen 17 arkadaş...'

İmamoğlu'ndan 'kabine' tepkisi: 'Şu Ankara'dan gelen 17 arkadaş...'
26 Mart 2024 Salı günlük burç yorumları: Yıldızlar sizin yanınızda!

26 Mart 2024 Salı günlük burç yorumları: Yıldızlar sizin yanınızda!
TİP destekleyeceğini açıklamıştı: EMEP’ten ‘Hatay’ açıklaması

TİP destekleyeceğini açıklamıştı: EMEP’ten ‘Hatay’ açıklaması
Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 25 Mart 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 25 Mart 2024 Pazartesi altın fiyatları…
Prof. Dr. Nükhet Sirman gözaltına alındı: Yürüttüğü 'saha araştırması' gerekçe gösterildi

Prof. Dr. Nükhet Sirman gözaltına alındı: Yürüttüğü 'saha araştırması' gerekçe gösterildi
Sınır dışı edildi ülkesine dönemedi: Koreli Ronaldo’nun büyük çöküşü!

Sınır dışı edildi ülkesine dönemedi: Koreli Ronaldo’nun büyük çöküşü!
Devlet kanalı, AKP’li Kurum’u öven film yayımladı: 'TRT korsan reklam yapıyor'

Devlet kanalı, AKP’li Kurum’u öven film yayımladı: 'TRT korsan reklam yapıyor'
Afganistan’da, Türk inşaat şirketi Taliban yönetimi ile enerji anlaşması imzaladı

Afganistan’da, Türk inşaat şirketi Taliban yönetimi ile enerji anlaşması imzaladı