İstanbul Adliyesi'nde yeni adli yıl açılış töreni: 'Bizlere büyük sorumluluklar düşmektedir'

Yayınlanma: 01.09.2023 - 13:46

Güncelleme: 01.09.2023 - 13:46

İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adliyenin atrium alanında düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, çok sayıda hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç, İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ve AKP İstanbul Milletvekili Şengül Karslı da törende hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bekir Altun, adli tatil sürecinde adalet hizmetlerini sürdüren hakim ve savcılar ile diğer personele teşekkür etti.

"KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMASI İÇİN..."

"Kişi hürriyeti ve güvenliği gibi temel hak ve hürriyetlerin kağıt üstünde kalmaması" gerektiğine vurgu yapan Altun, şöyle konuştu:

"Adaletin tecellisinde yargı sisteminin ayrılmaz parçası olan avukatlara ve barolara büyük görevler düşmektedir. Bu yüzden hakim ve savcılar olarak kendilerini her türlü yardımı ve kolaylığı göstermek adalet hizmetinin bir gereğidir. Kamu düzeninin korunmasında, yargı çalışanlarımızla birlikte adli kolluk birimlerinin oynadığı önemli rolün farkındayız. Bu vesileyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gecesini gündüzüne katan, kolluk görevlilerimizin çabalarını takdirle ve şükranla huzurlarınızda anmak isterim.

Anayasamızda teminat altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği gibi temel hak ve hürriyetlerin kağıt üstünde kalmaması, uygulamada etkin şekilde korunmasında bizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu ağır sorumluluğunun ifasında adliye çalışanlarımızın gayretleri hepimizin malumudur. Eğer onların iyi niyetli ve özverili çabaları olmasaydı, adli iş ve işlemlerin zamanında ve gereği gibi yürütülmesi mümkün olamazdı. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır."