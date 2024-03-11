İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti! İftar vakti ne zaman?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutan birçok yurttaş ilk gün saat kaçta iftarlarını açacaklarını merak ediyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti! İftar vakti ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 09:41
İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti! İftar vakti ne zaman?
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Ramazan ayı başladı. Gece ilk sahurlarını yapan Müslüman yurttaşlar, oruçlarını açacak ilk iftar gününü merakla araştırıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti! İftar vakti ne zaman?

İSTANBUL İFTAR VAKTİ

2024 yılı Ramazan ayının birinci gününde İstanbul'da oruç tutan Müslüman yurttaşlar orucunu saat 19.13'te açacak.

ANKARA İFTAR VAKTİ

2024 yılı Ramazan ayının birinci gününde Ankara'da oruç tutan Müslüman yurttaşlar orucunu saat 18.58'de açacak.

İZMİR İFTAR VAKTİ

2024 yılı Ramazan ayının birinci gününde İzmir'de oruç tutan Müslüman yurttaşlar orucunu saat 19.21'de açacak.


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