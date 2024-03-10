Ramazan ayında tok tutan besinler! Açlığı hissetmeyeceksiniz

Yayınlanma: 10.03.2024 - 13:43

Güncelleme: 10.03.2024 - 13:43

Ramazan ayında sağlıklı ve enerji veren besinleri tercih ederek açlık hissini minimumda tutabilirsiniz. Ramazan sofralarınıza ekleyebileceğiniz, hem tok tutan hem de sağlıklı besinleri tanıyacak ve enerjinizi yüksek tutmak için beslenme planınızı zenginleştireceksiniz. İşte tok tutan yiyecekler...

CEVİZ

İçeriğindeki Omega-3 yağ asitlerinden dolayı ramazanda açlığa bağlı unutkanlık, konsantrasyon eksikliğinin azalması ve sağlıklı bir oruç süresi için günde 2-3 tane ceviz tüketilmesi gerekir. Cevizdeki iyi yağın (28 g başına 2,5 gram ALA/Omega 3), lifin (28 g başına 2 g) ve proteinin (28 g başına 4 g) kilo yönetiminde önemli bir başarı faktörü olan tokluğun sağlanmasına yardımcı olabileceği görülmüştür.

YOĞURT

İçeriğindeki yüksek kalsiyum ve konjuge linoetik asit (CLA) nedeniyle karın yağ yakımını hızlandırır. Özellikle iftardan 2 saat sonra tüketilen 1 su bardağı yoğurt ramazanda kilo alımını azaltır.

YULAF EZMESİ

Bitkisel proteinler ve liften zengin glisemik indexi düşük olduğu için uzun süre tok kalmayı sağlayarak kan şekerinin düşmesini engeller. İçeriğindeki B grubu vitaminleri oruç tutarken stresi azaltır ve hafızayı güçlendirir.

YUMURTA

Anne sütünden sonra gelen vücutta biyo yararlılığı en iyi kaliteli protein kaynağı yumurtadır. Sahurda 1 yumurta tüketilmesi vücut için gerekli olan proteinin büyük bir kısmının alınmasını sağlar ve tokluk hissini artırır.