Ramazan ayında tok tutan besinler! Açlığı hissetmeyeceksiniz

Ramazan ayı, oruç tutanlar için manevi bir deneyim olmanın yanı sıra, doğru beslenme ile enerji seviyelerini korumanın da önemli olduğu bir dönemdir. Tok tutan besinlerle beslenmek, uzun saatler boyunca aç kalmadan oruç tutabilmenin anahtarıdır. İşte, oruç tutarken çabuk acıkmamanızı sağlayacaklar besinler.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 13:43
Ramazan ayında tok tutan besinler! Açlığı hissetmeyeceksiniz
Abone Ol google-news

Ramazan ayında sağlıklı ve enerji veren besinleri tercih ederek açlık hissini minimumda tutabilirsiniz. Ramazan sofralarınıza ekleyebileceğiniz, hem tok tutan hem de sağlıklı besinleri tanıyacak ve enerjinizi yüksek tutmak için beslenme planınızı zenginleştireceksiniz. İşte tok tutan yiyecekler...

CEVİZ

İçeriğindeki Omega-3 yağ asitlerinden dolayı ramazanda açlığa bağlı unutkanlık, konsantrasyon eksikliğinin azalması ve sağlıklı bir oruç süresi için günde 2-3 tane ceviz tüketilmesi gerekir. Cevizdeki iyi yağın (28 g başına 2,5 gram ALA/Omega 3), lifin (28 g başına 2 g) ve proteinin (28 g başına 4 g) kilo yönetiminde önemli bir başarı faktörü olan tokluğun sağlanmasına yardımcı olabileceği görülmüştür. 

YOĞURT

İçeriğindeki yüksek kalsiyum ve konjuge linoetik asit (CLA) nedeniyle karın yağ yakımını hızlandırır. Özellikle iftardan 2 saat sonra tüketilen 1 su bardağı yoğurt ramazanda kilo alımını azaltır.

YULAF EZMESİ

Bitkisel proteinler ve liften zengin glisemik indexi düşük olduğu için uzun süre tok kalmayı sağlayarak kan şekerinin düşmesini engeller. İçeriğindeki B grubu vitaminleri oruç tutarken stresi azaltır ve hafızayı güçlendirir.

YUMURTA

Anne sütünden sonra gelen vücutta biyo yararlılığı en iyi kaliteli protein kaynağı yumurtadır. Sahurda 1 yumurta tüketilmesi vücut için gerekli olan proteinin büyük bir kısmının alınmasını sağlar ve tokluk hissini artırır.


Ramazan ayı haberleri ramazan haberleri oruç haberleri tok tutan haberleri tokluk haberleri

İlgili Haberler

Ramazan başlıyor: Hangi yiyecekler oruç tutmaya yardımcı olur?

Ramazan başlıyor: Hangi yiyecekler oruç tutmaya yardımcı olur?
Ramazan ayında reflü ve mide problemlerinden korunmanın yolu

Ramazan ayında reflü ve mide problemlerinden korunmanın yolu
Ramazan ayının formda geçmesi mümkün: İşte midenizi ve kilonuzu korumanın yolları...

Ramazan ayının formda geçmesi mümkün: İşte midenizi ve kilonuzu korumanın yolları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ateşböcekleri nasıl ve neden ışık yayarlar, nereye kayboldular?

Ateşböcekleri nasıl ve neden ışık yayarlar, nereye kayboldular?
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu
Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı! Evinize sokmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı! Evinize sokmayın
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu
Nişanlısını çalmak istediği arkadaşına 'kadınlık hormonu' verdi!

Nişanlısını çalmak istediği arkadaşına 'kadınlık hormonu' verdi!
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Eski futbolcu Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi

Eski futbolcu Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu