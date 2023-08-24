Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:38

Güncelleme: 24.08.2023 - 16:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Sakarya’da 6 ilçenin kaymakamı değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Arifiye, Kocaali, Kaynarca, İstanbul Ataşehir, Taraklı ve Pamukova ilçelerinin kaymakamları değişti. Peki, İstanbul Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı kimdir? Bekir Dınkırcı kaç yaşında, nereli?

BEKİR DINKIRCI KİMDİR?

Bekir Dınkırcı, 1965 Çorum İli İskilip İlçesi doğumlu olup ilk orta ve lise eğitimini sırası ile İskilip Ulaş İlkokulu, İskilip Ortaokulu ve İskilip Lisesinde tamamladı. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden 1987'de mezun olan Bekir Dınkırcı İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 1988'de Samsun Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare mesleğine başladı.

Kaymakam Adaylığı esnasında çeşitli kurs ve stajları başarı ile tamamlayan Dınkırcı yine bu dönemde Trabzon İli Maçka İlçesinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. 76. Dönem Kaymakamlık Kursunu Haziran 1991’de başarı ile bitiren Dınkırcı, Aydın İli Karpuzlu ilçesine kurucu kaymakam olarak atandı. Karpuzlu İlçesi sonrası sırası ile Erzurum İli Karayazı Kaymakamlığı, Çankırı İli Çerkeş İlçesi Kaymakamlığı, Erzincan Vali Yardımcılığı, Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kaymakamlığı, Samsun İli Bafra İlçesi Kaymakamlığı, Balıkesir İli Gönen İlçesi Kaymakamlığı, Edirne İli Keşan İlçesi Kaymakamlığı, Sakarya Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu, 2018'den itibaren Arifiye Kaymakamı olarak görev yaptı.