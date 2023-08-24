Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:06

Güncelleme: 24.08.2023 - 16:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos gece yarısı yayımlanan atama kararıyla; 491 ismin görev yerleri değiştirildi, 255 kaymakamın ataması yapıldı. Atamalar arasında kamuoyunda gündeme gelmiş isimler de yer aldı. Peki, Yeni Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar kimdir, kaç yaşında, nereli? Adnan Türkdamar'in önceki görevleri neler?

ADNAN TÜRKDAMAR KİMDİR?

Adnan Türkdamar, 8 Nisan 1962 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. İlköğretim ve Lise tahsilini bitirdikten sonra AÜ SBF’den 1985 yılında mezun oldu. Aynı yıl Malatya Kaymakam adayı olarak başladığı mesleğini sırasıyla Yozgat-Boğazlıyan, Yozgat-Çayıralan, Siirt-Pervari, Ağrı- Hamur, Burdur-Gölhisar, Adana-Pozantı, Diyarbakır-Silvan kaymakamlıkları, Adıyaman Hukuk İşleri Müdürü, Nevşehir Vali Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hukuk Müşaviri görevlerinden sonra Niğde Vali Yardımcısı olarak sürdürmektedir.

Adnan Türkdamar, 1987 yılında Belçika Brüksel’de bir yıl L’Üniversite Libre Brüxelle’e devam etti. 2004 yılında Paris’te L’ENA stajyeri olarak beş buçuk ay Fransız İdari Sistemi üzerine uygulamalı Kaymakamlık, Valilik, Bölge Valiliği stajı yaptı. 2008 yılında beş buçuk aylık 63. Dönem Milli Güvenlik Akademisi’ni bitirdi. 2009 sekiz aylık AÜ. ATAUM’ dan AB uzmanlık sertifikası aldı. 2010 yılında aftan yararlanarak AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsündeki yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında üç aylık TODAİE Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Semineri’ni bitirdi.

Adnan Türkdamar, Adres Kayıt Sistemi konulu kılavuz kitap, Savunma Kılavuzu, Nevşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Ellinci Yılında Nevşehir, Sivil Savunma Örgütlenmesi ve Politikasının Değişimi, Reform Yazıları, Danıştay Kararları 1 ve Danıştay Kararları 2 kitapları ve İdarecinin Sesi başta olmak üzere çeşitli dergilerde makaleleri yayınlandı. Valilerden ve İçişleri Bakanından takdir ve başarı belgesi almıştır.

Adnan Türkdamar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos 2023'te yayımlanan atama kararıyla Kayseri Vali Yardımcılığı'na atandı.

ADNAN TÜRKDAMAR EVLİ Mİ?

İyi derece Fransızca bilen Adnan Türkdamar evli ve iki çocuk babasıdır.