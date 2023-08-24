Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:11

Güncelleme: 24.08.2023 - 16:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Sakarya’da 6 ilçenin kaymakamı değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Karasu, Kocaali, Kaynarca, Tekirdağ Şarköy, Taraklı ve Pamukova ilçelerinin kaymakamları değişti. Peki, Tekirdağ Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı kimdir? Ahmet Naci Helvacı kaç yaşında, nereli?

AHMET NACİ HELVACI KİMDİR?

1965 Afyonkarahisar doğumlu olan Helvacı, 1987 yılında Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi mezunu oldu. 1993-98 yıllarında İngiltere Sheffield Üniversitesi Uluslararası İlişkiler'de yüksek lisans, Siyaset Bilimi'nde doktora yaptı.

Evli ve 3’ü kız, 2’si erkek olmak üzere 5 çocuğu olan Helvacı, İngilizce bilir.

Sırasıyla; Kahramanmaraş Kaymakam Adaylığı, Eskişehir Günyüzü Kaymakamlığı, Kırıkkale Üniversitesi Öğr. Gör., MÜSİAD Genel Sekreterliği, Bolvadin Belediye Başkanlığı, İTO GEN. Sek. Yardımcılığı, Kastamonu Pınarbaşı Kaymakamlığı, Erzurum Yakutiye Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı yaptı.