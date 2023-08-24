Tekirdağ Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı kimdir? Ahmet Naci Helvacı kaç yaşında, nereli?

Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı Tekirdağ Şarköy Kaymakamı oldu. Peki, Tekirdağ Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı kimdir? Ahmet Naci Helvacı kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:11
Tekirdağ Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı kimdir? Ahmet Naci Helvacı kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Sakarya’da 6 ilçenin kaymakamı değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Karasu, Kocaali, Kaynarca, Tekirdağ Şarköy, Taraklı ve Pamukova ilçelerinin kaymakamları değişti. Peki, Tekirdağ Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı kimdir? Ahmet Naci Helvacı kaç yaşında, nereli?

AHMET NACİ HELVACI KİMDİR?

1965 Afyonkarahisar doğumlu olan Helvacı, 1987 yılında Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi mezunu oldu. 1993-98 yıllarında İngiltere Sheffield Üniversitesi Uluslararası İlişkiler'de yüksek lisans, Siyaset Bilimi'nde doktora yaptı.

Evli ve 3’ü kız, 2’si erkek olmak üzere 5 çocuğu olan Helvacı, İngilizce bilir.

Sırasıyla; Kahramanmaraş Kaymakam Adaylığı, Eskişehir Günyüzü Kaymakamlığı, Kırıkkale Üniversitesi Öğr. Gör., MÜSİAD Genel Sekreterliği, Bolvadin Belediye Başkanlığı, İTO GEN. Sek. Yardımcılığı, Kastamonu Pınarbaşı Kaymakamlığı, Erzurum Yakutiye Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı yaptı.


Player Alanı
Karasu Şarköy Ahmet Naci Helvacı Atama atama kararı kaymakam kaymakamlık

İlgili Haberler

Yeni Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar kimdir, kaç yaşında, nereli? Adnan Türkdamar'in önceki görevleri neler?

Yeni Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar kimdir, kaç yaşında, nereli? Adnan Türkdamar'in önceki görevleri neler?
Kocaali Kaymakamı Haluk Koç kimdir? Haluk Koç kaç yaşında, nereli?

Kocaali Kaymakamı Haluk Koç kimdir? Haluk Koç kaç yaşında, nereli?
İbrahim Gökmen kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Erzurum Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen nerelerde görev yaptı?

İbrahim Gökmen kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Erzurum Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen nerelerde görev yaptı?

En Çok Okunan Haberler