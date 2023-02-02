İstanbul Ataşehir'de vahşet... Cinayete yangın süsü verdiler

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 15:57

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 15:57

İstanbul Ataşehir'de dün saat 16.00 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Elmas Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında iddiaya göre, çıkan yangını söndürmek için gelen itfaiye ekipleri evdeki çekyatın içinde yanmış Leyla Seyidova'ın cesedini buldu.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekipler, çekyatın yanında 1 bıçak ve 1 balta olduğunu da fark etti.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda kadının vücudunda kesiklerin bulunduğunu ve yangından hemen önce evden ayrılan yabancı uyruklu bir kişi olduğunu belirledi.

Polis, yaptığı çalışma sonucu evde yaşadıklarını belirlediği Gulçehra Kadırova ve Feruz Yagshıkulyyev'yı gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ceset Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

(Erkın Sohbetov)

Yaşanan olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri yangından önce olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti.

(Leyla Seyidova)

Erkın Sohbetov cinayet şüphelisi olarak kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



