İstanbul Avcılar'da bir kişi elinde sopayla sokaktaki ev ve araçlara saldırdı

10.04.2026 12:15:00
DHA
Avcılar’da park halindeki araçlara ve bir binanın giriş katındaki dairelerin kapı ve pencerelerine zarar veren şüpheli, mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bağırarak sokakta yürüyen bir kişi, eline geçirdiği süpürge sopasıyla bir binanın giriş katındaki dairelerin kapı ve pencerelerine vurdu.

Şüpheli, daha sonra sokaktaki bazı araçlara tekme atarak camlarını kırdı. Gece saatlerinde mahalleliyi ayağa kaldıran şüpheli, kaçmaya çalıştığı sırada çevredekiler tarafından yakalandı. Yere yatırılan şüpheli, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

"UYANDIM, BAKTIM ADAM ARABAMA VURUYOR"

Aracı zarar gören ve şüpheliyi yakalayanlar arasında bulunan Fatih Güler, sokaktan gelen gürültüleri duyarak dışarı çıktığını belirterek, “Uyandım, bir baktım adam arabama vuruyor. Taş attı, camı kırdı. Sonrasında peşine düştüm. Aşağıda, ileride yakaladım. Polisi aradık, teslim ettik. 20 tane suç kaydı var. Marmara Caddesi’nde bekçiler görmüş, konuşa konuşa gelmiş. Başka evlere de saldırmış ama biz bunu sonradan öğrendik" dedi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

İlgili Haberler

Kasko ve trafik sigortasında sistem sil baştan: Yeni kurallar kapıda!
Kasko ve trafik sigortasında sistem sil baştan: Yeni kurallar kapıda! Kaza yapan araçlar için uygulanacak yeni kurallar 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giriyor. Ağır ve tam hasar ayrımı artık eksper raporuna göre belirlenecek.
Tazminat ödemesi kaskoda yüzde 32, trafikte yüzde 48 arttı: Kaskoda ortalama 40 bin TL
Tazminat ödemesi kaskoda yüzde 32, trafikte yüzde 48 arttı: Kaskoda ortalama 40 bin TL Enflasyon ve girdi maliyetleri, zorunlu trafik ve kasko kapsamındaki hasar tazminatı ödemelerini artırmaya devam ediyor.
Tazminat ödemesi, kaskoda yüzde 44.4, zorunlu trafikte yüzde 63.6 arttı: Ortalama 48 bine ulaştı
Tazminat ödemesi, kaskoda yüzde 44.4, zorunlu trafikte yüzde 63.6 arttı: Ortalama 48 bine ulaştı Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, yılın ilk dokuz ayında zorunlu trafik sigortasında tazminat ödemeleri yüzde 63.6, kasko sigortasında ise yüzde 44.4 arttı. Dosya başına yapılan ortalama ödeme 48 bin liraya yaklaştı.