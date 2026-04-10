İstanbul Avcılar'da bir kişi elinde sopayla sokaktaki ev ve araçlara saldırdı

Olay, Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bağırarak sokakta yürüyen bir kişi, eline geçirdiği süpürge sopasıyla bir binanın giriş katındaki dairelerin kapı ve pencerelerine vurdu.

Şüpheli, daha sonra sokaktaki bazı araçlara tekme atarak camlarını kırdı. Gece saatlerinde mahalleliyi ayağa kaldıran şüpheli, kaçmaya çalıştığı sırada çevredekiler tarafından yakalandı. Yere yatırılan şüpheli, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

"UYANDIM, BAKTIM ADAM ARABAMA VURUYOR"

Aracı zarar gören ve şüpheliyi yakalayanlar arasında bulunan Fatih Güler, sokaktan gelen gürültüleri duyarak dışarı çıktığını belirterek, “Uyandım, bir baktım adam arabama vuruyor. Taş attı, camı kırdı. Sonrasında peşine düştüm. Aşağıda, ileride yakaladım. Polisi aradık, teslim ettik. 20 tane suç kaydı var. Marmara Caddesi’nde bekçiler görmüş, konuşa konuşa gelmiş. Başka evlere de saldırmış ama biz bunu sonradan öğrendik" dedi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.