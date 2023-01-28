İstanbul Avcılar'da feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Avcılar’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önce önündeki otomobile ardından bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 08:38
İstanbul Avcılar'da feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı’nda, önceki gün saat 22.30 sıralarında Merkez Mahallesi yönüne giden 28 ABY 093 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya göre, D-100 Beylikdüzü yönüne bağlanan ara yola yaklaşınca hangi yöne gideceğine bir an karar veremedi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Sürücü yol ayırımına yaklaşınca direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde giden 06 RYT 57 plakalı otomobile ardından bariyere çarptı.

Otomobildeki bulunan sürücü ile yanındaki bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri bariyere çarpan otomobildeki iki yaralıyı ambulansa alarak ilk müdahale ardından hastaneye sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Avcılar kaza trafik kazası

İlgili Haberler

Baba ve 3 çocuğu ölü bulunmuştu... İstanbul Sancaktepe'deki aile dehşetinde korkunç ayrıntılar ortaya çıktı: 'Önce yemek yemiş, sonra kazan dairesine gitmiş...'

Baba ve 3 çocuğu ölü bulunmuştu... İstanbul Sancaktepe'deki aile dehşetinde korkunç ayrıntılar ortaya çıktı: 'Önce yemek yemiş, sonra kazan dairesine gitmiş...'
Ünlü isimler 'kişiye özel video' çekerek para kazanmaya başladı! İşte kazançları...

Ünlü isimler 'kişiye özel video' çekerek para kazanmaya başladı! İşte kazançları...
İkizdereli kadınlardan türkülü tepki: “Kazandığın paralar zehir olsunlar sana”

İkizdereli kadınlardan türkülü tepki: “Kazandığın paralar zehir olsunlar sana”

En Çok Okunan Haberler