Şişli’de 2 milyon liralık soygun! 18 suç kaydı olan hırsız yakalandı
Şişli'de bir eve giren hırsız, yaklaşık 2 milyon lira değerinde altın ve lüks saat çaldı. 18 suç kaydı bulunan şüpheli, yakalandı.
İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Teşvikiye'de bir apartmana giren A.R.Ş., A.S.’ye ait evi soydu. Evden yaklaşık 2 milyon lira değerinde altın ziynet eşyası ile 3 lüks marka saat çalan hırsız, kaçtı.
Hırsızlık olayının ardından ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. 18 suç kaydı olduğu belirlenen A.R.Ş., düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, lüks markalara ait 27 değerli saat ve 11 bin lira nakit para ele geçirildi. Üzerinde ise plastik kapı açma aparatı bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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