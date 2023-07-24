İstanbul Avcılar'da odaları kiraya verilen evde yangın
Avcılar'da odaları farklı kişiler tarafından kiralanarak kullanılan evde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin çalışmaları ile söndürüldü.
Yangın, dün 17.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde D-100 yan yol üzerindeki 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede bilinmeyen nedenle çıktı.
İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, bir odadaki eşyaların yandığını belirleyerek müdahale etti. Yangında odadaki bütün eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.
Evdeki odaların yabancılar tarafından kiralandığı, yanan odanın ise Mısır uyruklu bir kişi tarafından kullanıldığı öğrenildi.
İtfaiye yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.
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