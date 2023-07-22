Son Dakika: İstanbul'da iki farklı noktada orman yangını!
Son dakika haberi... Eyüpsultan'da Hasdal ve Kemerburgaz'da iki farklı ağaçlık alanda yangın çıktı.
İstanbul Eyüpsultan'daki ilk yangın saat 15.30 sıralarında Hasdal'daki askeri alan içinde çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.
Aynı saatlerde Pirinççi Yolu üzerindeki ağaçlık alan da yangın çıktı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin müdahalesi sonrası alevler büyümeden söndürüldü.
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