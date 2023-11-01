İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 15:31

Güncelleme: 01.11.2023 - 15:31

Fevziçakmak Mahallesi'nde gerçekleşen olay, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. 17 yaşlarında 3 kişi sokakta sohbet ettikleri sırada motosikletle sokağa giren kasklı iki şüpheliden biri, tabancayla gençlere doğru ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. 1'i ağır, 3 kişinin yaralandığı saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahale sonrası yaralılar Kenan K., Hakkıcan A. ve Uğur Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Hakkıcan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde, yine aynı sokakta benzer bir şiddet olayının yaşandığı; otomobille gelen şüpheli veya şüphelilerin, park halindeki bir otomobile ateş açarak tehditler savurduğu iddia edildi.