İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) 1532 memur alacak

Yayınlanma: 11.01.2025 - 12:34

Güncelleme: 11.01.2025 - 12:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ile 432 diğer ünvanlardaki memur kadrosu için alım yapılacağı belirtildi.

Başvuruların 10-16 Şubat tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapılacağı aktarılan açıklamada, adayların yalnızca bir kadro için başvuruda bulunabileceği vurgulandı.

Adayların, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanlarına göre sıralanacağı belirtilen açıklamada, her ünvan için boş kadro sayısının beş katı kadar adayın sınava çağrılacağı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İtfaiye eri ve zabıta memuru adayları, yazılı ve uygulamalı sınavlara katılacak. Uygulamalı sınav öncesinde adayların boy ve kilo ölçümleri yapılacak. Şartları sağlamayanlar sınava alınmayacak ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem başlatılacak. Eksik veya yanlış bilgiyle yapılan başvurular işleme alınmayacak. Sınava katılacakların listesi, 24 Şubat 2025 tarihinde İBB'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden erişebilecek."