İstanbul baraj doluluk oranı! İSKİ 11 Ekim barajlarda son durum...

Yayınlanma: 11.10.2023 - 16:13

Güncelleme: 11.10.2023 - 16:13

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 28 Eylül'de yüzde 22,41 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, ekim ayının başındaki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.

Son yağışlarda 17 milyon 700 bin metreküp su alan barajların doluluk oranı 3 Ekim itibarıyla yüzde 23,49'a yükselmişti. Ancak 11 Ekim 2023 itibarıyla barajlardaki doluluk oranı % 22,51'e geriledi.

11 EKİM 2023 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli 47,69

Darlık 34,82

Alibey 24,51

Elmalı 17,23

Istrancalar 15,16

Terkos 11,29

Büyükçekmece 4,29

Sazlıdere 8,23

Kazandere 4,74

Pabuçdere 3,48