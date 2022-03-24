İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 90'a yaklaştı

24 Mart 2022 Perşembe, 10:26

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki artış devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 89,28'e yükseldi. 24 Mart tarihli doluluk oranlarının yıllara göre dağılımına bakıldığında iki yıl sonra barajların tekrar yüzde 90'a yaklaştığı görüldü.

Barajların doluluk oranları karşılaştırıldığında Elmalı, Istırancalar ve Kazandere barajı yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Dört barajın ise doluluk oranı yüzde doksanı geçti.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı: Yüzde 92,56

Alibey Barajı: Yüzde 81,09

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 93,69

Darlık Barajı: Yüzde 99,86

Sazlıdere Barajı: Yüzde 62,82

Elmalı Barajı: Yüzde 100

Istrancalar Barajı: Yüzde 100

Kazandere Barajı: Yüzde 100

Pabuçdere Barajı: Yüzde 95,33

Terkos Barajı: Yüzde 85,25