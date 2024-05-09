İstanbul barajlarındaki son durum

İSKİ, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarına ilişkin son verilerini paylaştı. Yağmurlu havanın etkili olduğu mega kentte barajların doluluk oranı yüzde 83.26 oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 12:25
İstanbul barajlarındaki son durum
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) bugün paylaştığı verilere göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı için yüzde 83.26 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.14 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 60.87 ile Alibey Barajı oldu. 

İSKİ'nin verilerine göre 9 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

  • Alibey Barajı yüzde 60.87
  • Büyükçekmece Barajı yüzde 77.91
  • Darlık Barajı yüzde 81.99
  • Istrancalar Barajı yüzde 70.12
  • Kazandere Barajı yüzde 82.89
  • Elmalı Barajı yüzde 87.79
  • Ömerli Barajı yüzde 93.14
  • Pabuçdere Barajı yüzde 80.64
  • Sazlıdere Barajı yüzde 62.38
  • Terkos Barajı yüzde 92.06

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