İstanbul barajlarındaki son durum

Yayınlanma: 09.05.2024 - 12:25

Güncelleme: 09.05.2024 - 12:25

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) bugün paylaştığı verilere göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı için yüzde 83.26 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.14 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 60.87 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 9 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: