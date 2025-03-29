İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden açıklama: 'Silivri’de tutuklu 35 kadınla görüşme yaptık'
İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden kadın avukatlar, Silivri’de tutuklu 35 kadınla görüştü. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmelerimizde kadınlar, yakalama, gözaltı ve hapishane süreçlerinde yaşadıkları sıkıntıları ve karşılaştıkları hak ihlallerini aktardılar" denildi.
İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden kadın avukatların, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan 35 kadınla görüştüğü, görüşme notlarının kamuoyuyla paylaşıldığı aktarıldı.
"İLACA ERİŞİMDE SORUN YAŞIYORLAR"
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ziyaret ettiğimiz kadınlar İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak ziyaretimizden oldukça memnun olduklarını, özellikle sürecin yakından takip edilmesi ve bu ziyaretlerin düzenli olarak gerçekleştirilecek olmasının kendileri için önemli ve değerli olduğunu ifade ettiler. Görüşmelerimizde kadınlar, yakalama, gözaltı ve hapishane süreçlerinde yaşadıkları sıkıntıları ve karşılaştıkları hak ihlallerini aktardılar. Özellikle hapishanede ilaçlara erişim, kantin gibi konularda yaşadıkları sorunları dile getirdiler.
Taleplerini yetkili personelle görüştük ve bu sorunların çözülmesi için adım atılacağına dair söz aldık. Elbette bu taleplerin yerine getirilip getirilmediğinin takipçisi olacağız. Hak ihlallerine ve hukuka aykırı uygulamalara ilişkin detaylı notlarımızı aldık. Hapishanedeki görüşmeler, avukat arkadaşlarımız aracılığıyla devam ediyor. Tutukluluk süreleri boyunca İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak düzenli ziyaretlerimizi sürdüreceğiz."
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