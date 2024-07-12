İstanbul Barosu'ndan 9. Yargı paketindeki soyadı dayatmasına tepki

Yayınlanma: 12.07.2024 - 13:32

Güncelleme: 12.07.2024 - 13:32

Kamuoyunda '9. Yargı Paketi' olarak bilinen 39 maddelik ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Buna göre; ‘kadının soyadı’ düzenlemesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen kadınlar evlendikten sonra bekarlık soyadlarını tek başına kullanamayacak. İstanbul Barosu'ndan söz konusu değişikliğe ilişkin tepki geldi.

Baro'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TBMM Adalet Komisyonu’nda 9. Yargı Paketi görüşmeleri tamamlanmış ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği Medeni Kanun’un 187. Maddesi’ndeki “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır” düzenlemesi tekrar, aynen geçirilmiştir.

Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin iptal kararında yazılı gerekçeleri ve Anayasanın 10. ve 41. Maddelerini yok sayarak eşitliğe aykırı iptal edilen hükmün aynen getirilmek istenmesi asla kabul edilemez, KABUL ETMİYORUZ!

Soyadı, bireyin yaşamıyla özdeşleşen ve kişiliğinin ayrılmaz bir unsurudur.

Kişiliğin bir parçası olan soyadını taşımak yalnızca bir yükümlülük değil aynı zamanda Anayasa’nın 20. maddesi kapsamında bir haktır. Erkek eş ömür boyu kendi soyadını kullanıyorken bu hakkın evlenmekle kadının elinden alınması eşitlik kuralına aykırıdır.

Anayasa’nın 10. Maddesi kadınların ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu ve devletin bu eşitliğin yaşama geçirilmesiyle yükümlü olduğu belirtilmesine rağmen anne babanın farklı soyadı kullanmasının çocuk üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği, aile bağının korunması ve soybağının doğru tespit edilmesi şeklindeki gerekçeler, devletin eşitliği sağlama yükümlülüğüne aykırı, kadını ailede ikincil konuma sokan gerekçelerdir. Yapılacak yasal düzenlemenin kadını yargı yoluna başvurmak zorunda bırakmayarak tek başına kendi soyadını kullanmasına olanak sağlayacak şekilde yapılması gerekir.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezimiz AYM iptal kararı gerekçelerine uygun, evlenen kadının soyadıyla ilgili bir kanun teklif önerisi ve gerekçesini hazırlamış, kamuoyuyla paylaşmış, TBMM’ye ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK)'na göndermiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin kararını yok sayan Kadın-erkek eşitliğine aykırı, kadınların beklentilerini karşılamayan 9. Yargı Paketindeki soyadı ile ilgili yasa teklifine karşı çıkıyor ve TBMM’de tüm vekilleri eşitliğe aykırı bu yasal düzenlemeye karşı çıkmaya davet ediyoruz!"