İstanbul Barosu’ndan ‘liseliler’ çağrısı: ‘Soruşturmalar geri alınsın’

Yayınlanma: 22.04.2025 - 23:18

Güncelleme: 22.04.2025 - 23:18

İstanbul Barosu, proje liselerinde görev yapan bazı öğretmenlerin görevden alınmasının ardından düzenlenen öğrenci protestoları sonrasında başlatılan disiplin soruşturmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Baro, öğrencilere yönelik idari ve disiplin işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu belirterek soruşturmaların geri çekilmesini talep etti.

“ÖĞRENCİLERİN SORGUYA ÇEKİLDİĞİNİ ÖĞRENMİŞ BULUNMAKTAYIZ”

Baro tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Liselilere başlatılan disiplin soruşturmaları geri alınsın! Proje Liselerindeki 'öğretmen kıyımı' sonrası, öğrenciler tarafından düzenlenen düşünceyi ifade etme amaçlı gösteriler nedeniyle okullarda disiplin soruşturmalarına başlandığını; milli eğitim şube müdürlüğü yetkililerince hukuka aykırı bir yöntemle öğrencilerin mülakat adı altında sorguya çekildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

“TALEP ETMELERİ HALİNDE AVUKAT GÖREVLENDİRMESİ YAPILACAKTIR”

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerini, 'eğitim hakkını engellemeye' yönelik fiillerine son vermeye çağırıyoruz. Öğrencilerin eğitim hakkına, düşünce ve ifade özgürlüğüne idari ve disiplin işlemleri yoluyla müdahale edilmemesini talep ediyor, idari ve disiplin yargılama sürecinin müdahili olarak takipçisi olacağımızı duyuruyoruz.

Bu vesileyle hatırlatırız ki her yurttaşın adli ve idari soruşturmalarda hukuki yardım alma hakkı vardır. Avukatı bulunmayan lise öğrencilerine, talep etmeleri halinde Baromuzca avukat görevlendirmesi yapılacaktır."