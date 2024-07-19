Karayolu çöktü, demir yolu ulaşıma kapandı!

Öte yandan, karayolunda yaşanan çökme ve kayan tonlarda toprak, yolun alt kısmında yer alan demir yolunu da zarar verdi. Karabük - Ankara yönüne demir yolunun tamamen kapanmasına neden olan heyelan ve çökmeler, ayrıca KARDEMİR fabrikaları içinde kullanılan demir yolu ağlarına da zarar verdi.