Karayolu çöktü, demir yolu ulaşıma kapandı!

İHA
19 Temmuz 2024 Cuma, 12:53
Karayolu çöktü, demir yolu ulaşıma kapandı!

Karabük-Eskipazar karayolu üzerinde dün ve bugün yaşanan çökmeler sonucu demir yolu da ulaşıma kapandı.

Karayolu çöktü, demir yolu ulaşıma kapandı!

Karabük-Eskipazar D-100 karayolunun 6 km'sindeki kısmı, sabah saatleri itibari ile tamamen çöktü. Yolun yaklaşık 3 metre çökmesiyle, tonlarca toprak demir yoluna da zarar vererek kapattı. 

Karayolu çöktü, demir yolu ulaşıma kapandı!

Yaşanan çökmenin, daha önce Demiryolu ekiplerinin bölgede sondaj çalışmasını teknik yönden gerekli önemleri almayarak yapmasından ve etkili olan sağanak yağışlar sonrası meydana geldiği belirlendi. 

Karayolu çöktü, demir yolu ulaşıma kapandı!

Karabük - Eskipazar D-100 karayolunda yaşanan çökme sonucu yol trafiğe tamamen kapanırken, ulaşım ise karşı şeritten sağlanmaya başladı.

Karayolu çöktü, demir yolu ulaşıma kapandı!

Öte yandan, karayolunda yaşanan çökme ve kayan tonlarda toprak, yolun alt kısmında yer alan demir yolunu da zarar verdi. Karabük - Ankara yönüne demir yolunun tamamen kapanmasına neden olan heyelan ve çökmeler, ayrıca KARDEMİR fabrikaları içinde kullanılan demir yolu ağlarına da zarar verdi.

Karayolu çöktü, demir yolu ulaşıma kapandı!

Karayolunun tamamen kapanması sonucu Karayolları ekipleri bölgede önlemlerini artırarak, çalışmalara başlarken, yaşanan çökme ve heyelanın meydana geldiği bölge ise dron ile görüntülendi.

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