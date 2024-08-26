İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine açıldı
Beykoz Poyrazköy açıklarında motor arızası veren Sredına isimli tankerin çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı gemi trafiğine tekrardan açıldı.
Romanya'dan Libya'ya giden 171 metre boyundaki Sredına isimli tankerin Poyrazköy açıklarında makine arızası yapması nedeniyle İstanbul boğazı gemi trafiğine kapatılmıştı.
Geminin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Türkeli Demir Sahasına çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı gemi trafiğine tekrar açıldı.
Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "SREDINA isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız refakatinde, ve römorkörlerimizin yedeğinde Türkeli Demir Sahası’na emniyetle demirletildi" denildi.
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