İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü kapatıldı!

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 03.45'ten itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı aktarıldı. Kentin kuzey kesimlerinde sis etkili oluyor.

İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü kapatıldı!
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AA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 08:30

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin saat 03.45'ten itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi.

Kentin kuzey kesimlerinde sisin hakim olduğu görüldü.


Etiketler: #Boğaz #gemi trafiği #Sis #ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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