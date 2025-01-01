İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü kapatıldı!

Yayınlanma: 01.01.2025 - 08:30

Güncelleme: 01.01.2025 - 08:30

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin saat 03.45'ten itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi.

Kentin kuzey kesimlerinde sisin hakim olduğu görüldü.