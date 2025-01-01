İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü kapatıldı!
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 03.45'ten itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı aktarıldı. Kentin kuzey kesimlerinde sis etkili oluyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin saat 03.45'ten itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi.
Kentin kuzey kesimlerinde sisin hakim olduğu görüldü.
Etiketler: #Boğaz #gemi trafiği #Sis #ulaştırma ve altyapı bakanlığı
En Çok Okunan Haberler
-
- ATM'lerde yeni dönem yarın başlıyor
- 'ABD, uzun vadede Türkiye için bir tehdit'
- Narin öldürüldüğünde nerede olduğu ortaya çıktı!
- En düşük emekli maaşını açıkladı
- Bankalar 'hesap bakım ücreti' almaya başladı
- Altın devinin CEO’su ile ‘ünlü kebapçı’ tutuklandı!
- Çikolata devinden 'konkordato' kararı
- 600 milyon lirayı kazanan numara belli oldu
- Milli Piyango'da neler oluyor?
- Esra Dermancıoğlu, Türkiye'yi terk etti