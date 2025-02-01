Çanakkale Boğazı’nda Gemi trafiği askıya alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiğinin durdurulduğunu açıkladı.
Sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından saat 07.50 itibarıyla kuzey ve güney yönlerden transit gemi geçişlerinin çift yönlü olarak askıya alındığı, kaptanların telsizle bilgilendirildiği duyuruldu. Yetkililer, sisin etkisini kaybetmesinin ardından trafiğin normale döneceğini belirtti.
METEOROLOJİ’DEN SİS VE BUZLANMA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin iç ve batı kesimlerinde yer yer yoğun sis beklendiğini duyurdu. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu konusunda uyarıda bulundu.
Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde etkili olacak sis nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.
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